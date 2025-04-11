Британский принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом
Принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом, во время которого он побывал в одной из клиник Львова. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на представителя королевской семьи.
По информации газеты, герцог Сассекский посетил центр «Сверхлюди» – ортопедическую клинику во Львове. Она специализируется на лечении и реабилитации раненых военнослужащих и гражданских лиц. Центр предоставляет бесплатные протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь.
Кроме того, в ходе своего визита на Украину Гарри встретился с министром по делам ветеранов страны Натальей Калмыковой.
1 апреля и. о. главы МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом. Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро.