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Британский принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом

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Принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом, во время которого он побывал в одной из клиник Львова. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на представителя королевской семьи.

По информации газеты, герцог Сассекский посетил центр «Сверхлюди» – ортопедическую клинику во Львове. Она специализируется на лечении и реабилитации раненых военнослужащих и гражданских лиц. Центр предоставляет бесплатные протезирование, реконструктивную хирургию и психологическую помощь.

Кроме того, в ходе своего визита на Украину Гарри встретился с министром по делам ветеранов страны Натальей Калмыковой.

1 апреля и. о. главы МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом. Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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