Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Бербок отметила, что следующее федеральное правительство также будет продолжать оказывать Украине массовую поддержку. С ее слов, решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на краткосрочную помощь Украине и 8,25 млрд евро на военную помощь до 2029 г. является выражением твердой двухпартийной солидарности и сплоченности. Бербок отметила, что во время ее визита будет обсуждаться вопрос о вступлении Украины в Европейский союз.