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Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

Ведомости

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом, говорится на сайте МИД ФРГ. Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро.

Бербок отметила, что следующее федеральное правительство также будет продолжать оказывать Украине массовую поддержку. С ее слов, решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на краткосрочную помощь Украине и 8,25 млрд евро на военную помощь до 2029 г. является выражением твердой двухпартийной солидарности и сплоченности. Бербок отметила, что во время ее визита будет обсуждаться вопрос о вступлении Украины в Европейский союз.

Бербок посетила Украину 11 раз с момента вступления в должность, девять раз с начала спецоперации. О визите не объявлялось заранее по соображениям безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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