Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом, говорится на сайте МИД ФРГ. Бербок сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи и средств для стабилизации ситуации в стране в 130 млн евро.
Бербок отметила, что следующее федеральное правительство также будет продолжать оказывать Украине массовую поддержку. С ее слов, решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 млрд евро на краткосрочную помощь Украине и 8,25 млрд евро на военную помощь до 2029 г. является выражением твердой двухпартийной солидарности и сплоченности. Бербок отметила, что во время ее визита будет обсуждаться вопрос о вступлении Украины в Европейский союз.
Бербок посетила Украину 11 раз с момента вступления в должность, девять раз с начала спецоперации. О визите не объявлялось заранее по соображениям безопасности.