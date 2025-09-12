Великобритания расширила санкции против России

Ранее Япония ввела санкционные меры в отношении 48 организаций и 14 физических лиц из России. В частности, приняты меры по заморозке активов. Вводится также запрет на экспорт в отношении двух российских организаций, шести компаний в Китае, двух в Турции и одной – в Объединенных Арабских Эмиратах.