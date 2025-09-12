Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания расширила санкции против России

Ведомости

Власти Великобритании расширили санкционный список, введенный в отношении России. Об этом сообщается на официальном сайте минфина страны.

В обновленный консолидированный перечень внесены 30 новых записей: 27 юридических и три физических лица.

Санкции введены против «Протона», Брянского химического завода, «Элеконда», Мытищинского приборостроительного завода и др.

Ранее Япония ввела санкционные меры в отношении 48 организаций и 14 физических лиц из России. В частности, приняты меры по заморозке активов. Вводится также запрет на экспорт в отношении двух российских организаций, шести компаний в Китае, двух в Турции и одной – в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте