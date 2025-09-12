На выборы было выдвинуто 1616 участников спецоперации

На выборы было выдвинуто 1616 участников спецоперацииДва ветерана участвуют в губернаторских кампаниях
Всего на выборах, которые пройдут в российских регионах с 12 по 14 сентября, было выдвинуто 1616 участников спецоперации на Украине. Это следует из данных ЦИК России.
Два ветерана участвуют в выборах губернаторов в двух регионах. В законодательные органы субъектов РФ баллотируются 189 кандидатов в 11 регионах. На выборах депутатов представительных органов в 24 субъектах участвуют 161 военнослужащий, вернувшийся из зоны спецоперации.
С 12 по 14 сентября 2025 г. в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся созывы городских собраний. Муниципальные кампании охватят почти каждый регион: воспользоваться избирательным правом смогут более 55 млн россиян.