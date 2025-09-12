Правая фракция Европарламента выдвинула Чарли Кирка на премию Сахарова
Правая фракция Европарламента выдвинула погибшего американского активиста Чарли Кирка на соискание премии Сахарова за свободу мысли, сообщает Politico. Крайне правая партия «Европа суверенных наций», возглавляемая «Альтернативой для Германии» (АдГ), мотивировала выдвижение защитой Кирком права на свободное выражение мнений и соблюдение норм мирного демократического соперничества.
При этом Politico пишет, что у Кирка мало шансов получить премию, так как число его сторонников ограничено. Другие номинанты включают участников Будапештского прайда, сербских студентов, палестинских журналистов, а также диссидентов из Грузии и Алжира.
Наиболее вероятным победителем Politico называет польско-белорусского журналиста и правозащитника Анджея Почобута, который до сих пор находится в заключении в Минске. Его кандидатура поддерживается Европейской народной партией и Европейской партией консерваторов и реформистов.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.
Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех, кто причастен к этому преступлению и другому политическому насилию, а также объявил, что Кирк будет посмертно награжден президентской медалью свободы.