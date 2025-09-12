Явка на выборах губернатора на Камчатке в первый день голосования составила 22%
На Камчатке завершился первый день голосования на выборах губернатора региона. Явка составила 22%. Это следует из данных ЦИК России.
11 сентября в избиркоме Камчатского края сообщали, что в регионе открыли участки для голосования. Они начали работу в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Всего в регионе открыто 178 избирательных участков, 39 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Ход голосования контролируется со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов, сообщили в избиркоме Камчатского края.
С 12 по 14 сентября 2025 г. в России проходит единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся созывы городских собраний. Муниципальные кампании охватят почти каждый регион: воспользоваться избирательным правом смогут более 55 млн россиян.