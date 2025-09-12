Явка на выборах губернатора на Камчатке в первый день голосования составила 22%

11 сентября в избиркоме Камчатского края сообщали, что в регионе открыли участки для голосования. Они начали работу в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Всего в регионе открыто 178 избирательных участков, 39 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.