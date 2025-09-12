Газета
Главная / Политика /

Посольский круглый стол с участием 100 стран пройдет в Москве 17 сентября

Ведомости

Посольский круглый стол с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и руководителей дипмиссий более 100 государств состоится в Москве 17 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, мероприятие будет организовано Дипакадемией МИД России. На мероприятии будет обсуждаться украинский кризис, а также соблюдение целей и принципов Устава ООН.

«Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства», – сказала Захарова.

Украинский кризис также обсуждался в ходе внеочередного саммита БРИКС, который состоялся в онлайн-формате 8 сентября с участием президента России Владимиром Путиным. Центральное телевидение Китая передавало, что стороны договорились использовать роль группы «Друзья мира» для решения вооруженного конфликта на Украине, а также поддержали идею «два государства для двух народов» для решения палестинского кризиса.

