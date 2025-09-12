Посольский круглый стол с участием 100 стран пройдет в Москве 17 сентября

Украинский кризис также обсуждался в ходе внеочередного саммита БРИКС, который состоялся в онлайн-формате 8 сентября с участием президента России Владимиром Путиным. Центральное телевидение Китая передавало, что стороны договорились использовать роль группы «Друзья мира» для решения вооруженного конфликта на Украине, а также поддержали идею «два государства для двух народов» для решения палестинского кризиса.