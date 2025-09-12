Тихоокеанский флот приступил к учениям на северо-востоке РФ

12 сентября также проходят совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025», сообщало оборонное ведомство. Мероприятие является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г. Войска отрабатывают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.