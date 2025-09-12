Тихоокеанский флот приступил к учениям на северо-востоке РФ
Тихоокеанский флот приступил к плановым командно-штабным учениям на северо-востоке России по охране морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев и островной зоны. Об этом сообщили в Минобороны.
Эти учения – итоговые в боевой подготовке в летнем периоде обучения. Они направлены на проверку боеготовности военных сил и ведения оборонительных действий. Учения проводятся по плану подготовки ВМФ под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.
В учениях участвуют более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации, несколько атомных подводных лодок и боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».
12 сентября также проходят совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025», сообщало оборонное ведомство. Мероприятие является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2025 г. Войска отрабатывают вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах.