Средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника
В период с 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Из них 17 было уничтожено над территорией Белгородской области, а пять – над Ленинградской, уточнили в оборонном ведомстве.
За ночь на 12 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник. 85 единиц пришлось на территорию Брянской области. Еще 42 беспилотника были уничтожены в Смоленской области, 28 – в Ленинградской. Над Калужской российские военные ликвидировали 18 БПЛА. В Новгородской были поражены 14 целей. В Орловском и Московском регионах – по девять.
В Белгородской области ночью силы ПВО сбили семь беспилотников, в Ростовской и Тверской – по три. По одному беспилотному летательному аппарату было нейтрализовано в Псковской, Тульской и Курской областях.