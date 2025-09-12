Газета
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника

Ведомости

В период с 08:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Из них 17 было уничтожено над территорией Белгородской области, а пять – над Ленинградской, уточнили в оборонном ведомстве.

За ночь на 12 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник. 85 единиц пришлось на территорию Брянской области. Еще 42 беспилотника были уничтожены в Смоленской области, 28 – в Ленинградской. Над Калужской российские военные ликвидировали 18 БПЛА. В Новгородской были поражены 14 целей. В Орловском и Московском регионах – по девять.

В Белгородской области ночью силы ПВО сбили семь беспилотников, в Ростовской и Тверской – по три. По одному беспилотному летательному аппарату было нейтрализовано в Псковской, Тульской и Курской областях.

