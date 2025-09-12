Силы ПВО сбили 221 украинский беспилотник над регионами

Наибольшее число сбитых БПЛА – 85 единиц – пришлось на территорию Брянской области. Еще 42 беспилотника были уничтожены в Смоленской области, 28 – в Ленинградской. Над Калужской российские военные ликвидировали 18 БПЛА. В Новгородской были поражены 14 целей, В Орловском и Московском регионах – по девять.