Силы ПВО сбили 221 украинский беспилотник над регионами
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 85 единиц – пришлось на территорию Брянской области. Еще 42 беспилотника были уничтожены в Смоленской области, 28 – в Ленинградской. Над Калужской российские военные ликвидировали 18 БПЛА. В Новгородской были поражены 14 целей, В Орловском и Московском регионах – по девять.
В Белгородской области силы ПВО сбили семь беспилотников, в Ростовской и Тверской – по три. По одному беспилотному летательному аппарату было нейтрализовано в Псковской, Тульской и Курской областях.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших. Из-за атаки БПЛА загорелось судно в порту Приморск, открытое горение уже ликвидировано. Пострадавших нет.
Губернаторы Брянской и Смоленской областей Александр Богомаз и Василий Анохин сообщили об отсутствии пострадавших при массированной ночной атаке БПЛА.
Росавиация установила временные ограничения на работу петербургского «Пулково», а также аэропортов Иваново («Южный»), Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера действовала и в воздушной гавани Калуги («Грабцево»), в 07:00 мск пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об ее отмене.