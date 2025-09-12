Путин совершит региональную поездку 12 сентября
На 12 сентября у президента РФ Владимира Путина запланирована региональная поездка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что в рамках выборов губернаторов Кремль традиционно не анонсирует поездки Путина «по понятным причинам».
«Расскажем вам позже, в течение дня», – добавил Песков.
С 12 по 14 сентября в России проходит единый день голосования (ЕДГ). В 20 субъектах жители будут выбирать губернаторов, в 11 – депутатов законодательных собраний. В 25 региональных столицах обновятся составы городских собраний. Муниципальные кампании охватят почти каждый регион: воспользоваться избирательным правом смогут более 55 млн россиян.
На Камчатке уже завершился первый день голосования на выборах губернатора региона. Явка составила 22%.