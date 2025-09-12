Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле отнесутся позитивно к победе ветеранов спецоперации на выборах

Ведомости

В Кремле отнесутся позитивно, если на выборах победят ветераны спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы во всех ветвях власти. Мы желаем им успехов», – сказал он.

В ЦИК России сообщали, что всего на выборах, которые пройдут в российских регионах с 12 по 14 сентября, было выдвинуто 1616 участников спецоперации на Украине.

Два ветерана участвуют в выборах губернаторов в двух регионах. В законодательные органы субъектов РФ баллотируются 189 кандидатов в 11 регионах. В выборах депутатов представительных органов в 24 субъектах участвует 161 военнослужащий, вернувшийся из зоны спецоперации.

С 12 по 14 сентября 2025 г. в России проходит единый день голосования (ЕДГ). 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её