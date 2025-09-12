В Кремле отнесутся позитивно к победе ветеранов спецоперации на выборах
В Кремле отнесутся позитивно, если на выборах победят ветераны спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы во всех ветвях власти. Мы желаем им успехов», – сказал он.
В ЦИК России сообщали, что всего на выборах, которые пройдут в российских регионах с 12 по 14 сентября, было выдвинуто 1616 участников спецоперации на Украине.
Два ветерана участвуют в выборах губернаторов в двух регионах. В законодательные органы субъектов РФ баллотируются 189 кандидатов в 11 регионах. В выборах депутатов представительных органов в 24 субъектах участвует 161 военнослужащий, вернувшийся из зоны спецоперации.
С 12 по 14 сентября 2025 г. в России проходит единый день голосования (ЕДГ).