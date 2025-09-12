Газета
Главная / Политика /

Минобороны заявило о сбитом украинском самолете Су-27

Ведомости

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за минувшую неделю средства противовоздушной обороны также поразили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1488 беспилотников.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала специальной военной операции российскими силами было уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, более 83 000 беспилотников, свыше 25 000 танков и бронемашин, около 30 000 артиллерийских орудий и минометов, а также более 41 000 единиц военной автомобильной техники.

За ночь на 12 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник. 85 единиц пришлось на территорию Брянской области. Еще 42 беспилотника были уничтожены в Смоленской области, 28 – в Ленинградской. Над Калужской российские военные ликвидировали 18 БПЛА. В Новгородской были поражены 14 целей. В Орловском и Московском регионах – по девять.

В Белгородской области ночью силы ПВО сбили семь беспилотников, в Ростовской и Тверской – по три. По одному беспилотному летательному аппарату было нейтрализовано в Псковской, Тульской и Курской областях.

