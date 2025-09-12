В сенате США предложили признать Россию государством – спонсором терроризма

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Если находятся их родители или законные представители – дети возвращаются. Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.