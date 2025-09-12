В сенате США предложили признать Россию государством – спонсором терроризма
Группа американских сенаторов из обеих партий внесла законопроект, предусматривающий признание России и Белоруссии государствами – спонсорами терроризма в случае, если они не вернут Украине более 19 000 детей, которых Киев считает незаконно вывезенными во время конфликта. Об этом сообщает Axios.
Законопроект также предполагает новые экономические меры: введение санкций против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров с Киевом, а также установление 500%-ной пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть.
На данный момент в списке государств – спонсоров терроризма, согласно американскому законодательству, находятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Сенатор от республиканцев Линдси Грэм подчеркнул, что Россия «заслужила право быть в этом списке», и выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен сенатом в ближайшее время.
По словам Грэма, переговоры с Белым домом по данному вопросу уже прошли в конструктивном ключе и «большинство разногласий удалось уладить». Он рассчитывает, что проект будет вынесен на голосование в сенате в ближайшие недели.
В июле Россия передала Украине список российских детей, которые, по имеющейся информации, находятся на территории Украины.
По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, Россия полностью проработала список из 339 украинских детей, включая проверку по каждому имени и фамилии. Часть несовершеннолетних уже возвращена на Украину, по остальным работа продолжается. «Если находятся их родители или законные представители – дети возвращаются. Для нас дети – это святое. Они находятся под государственным контролем, в безопасности и обеспечены всем необходимым в детских учреждениях», – подчеркнул он.