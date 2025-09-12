Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: власти задержали предполагаемого убийцу Чарли Кирка

Ведомости

Власти США задержали подозреваемого убийцу Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, кто-то из близкого окружения подозреваемого помог сдать его полиции.

«Надеюсь, его приговорят к смертной казни», – ответил Трамп на вопрос журналистов, что будет с убийцей.

10 сентября в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты выстрелом в область шеи был убит христианский консервативный активист, сторонник Трампа, инфлюенсер Чарли Кирк. Он был известен своими дебатами с представителями молодежи леволиберальных взглядов, преимущественно со студентами.

«Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Изначально также сообщалось о задержании подозреваемого в стрельбе, но позже эта информация была опровергнута.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь