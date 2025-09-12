Трамп: власти задержали предполагаемого убийцу Чарли Кирка

10 сентября в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты выстрелом в область шеи был убит христианский консервативный активист, сторонник Трампа, инфлюенсер Чарли Кирк. Он был известен своими дебатами с представителями молодежи леволиберальных взглядов, преимущественно со студентами.