Трамп: власти задержали предполагаемого убийцу Чарли Кирка
Власти США задержали подозреваемого убийцу Чарли Кирка, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
По его словам, кто-то из близкого окружения подозреваемого помог сдать его полиции.
«Надеюсь, его приговорят к смертной казни», – ответил Трамп на вопрос журналистов, что будет с убийцей.
10 сентября в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты выстрелом в область шеи был убит христианский консервативный активист, сторонник Трампа, инфлюенсер Чарли Кирк. Он был известен своими дебатами с представителями молодежи леволиберальных взглядов, преимущественно со студентами.
«Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Изначально также сообщалось о задержании подозреваемого в стрельбе, но позже эта информация была опровергнута.