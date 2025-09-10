Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Американский консервативный активист Чарли Кирк скончался от полученных ранений

На него было совершено покушение в ходе выступления в Юте
Ведомости

Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался на 32-м году жизни после того, как был ранен на мероприятии в Университете Юта Вэлли в штате Юта в среду. Об этом сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Великий, и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!» – написал Трамп.

Кирк получил огнестрельное ранение в результате покушения и был госпитализирован в критическом состоянии. До этого сообщалось, что его удалось стабилизировать, врачи боролись за его жизнь.

В соцсетях появились видео, на которых видно, как Кирк получает огнестрельное ранение, выступая под тентом во дворе Университета Вэлли в Юте. Он находился там в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На других кадрах студенты разбегаются после звуков выстрелов.

В США совершено покушение на консервативного активиста Чарли Кирка

Политика / Международные новости

Судя по видеозаписям, стрелок попал Кирку в шею. Изначально также сообщалось о задержании подозреваемого в стрельбе, но позже эта информация была опровергнута, стрелок остается на свободе.

Чарли Кирк (родился 14 октября 1993 г., Арлингтон-Хайтс, Иллинойс) — влиятельный американский консервативный активист и политический деятель, основатель и руководитель организации Turning Point USA, созданной в 2012 г. совместно с Уильямом Монтгомери для продвижения консервативных идей в учебных заведениях. Он также запустил связанные проекты Turning Point Endowment, Turning Point Action и Turning Point Faith, активно развивает медийную деятельность через собственное шоу Charlie Kirk Today на телеканале Trinity Broadcasting Network, радиопрограмму на The Answer и популярный YouTube-канал с более чем 3,8 млн подписчиков. Кирк является членом Совета по национальной политике, был назначен в Совет посетителей Военно-воздушной академии США, написал пять книг и получил степень доктора гуманитарных наук Университета Либерти. Известный сторонник Дональда Трампа и традиционных ценностей, он последовательно критикует либеральное движение в США. У него остались жена и двое детей.

Читайте также:Дмитриев: покушение на Кирка демонстрирует глубину раскола в США
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте