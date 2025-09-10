Американский консервативный активист Чарли Кирк скончался от полученных ранений

Американский консервативный активист Чарли Кирк скончался от полученных раненийНа него было совершено покушение в ходе выступления в Юте
Консервативный активист и союзник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался на 32-м году жизни после того, как был ранен на мероприятии в Университете Юта Вэлли в штате Юта в среду. Об этом сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Великий, и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!» – написал Трамп.
Кирк получил огнестрельное ранение в результате покушения и был госпитализирован в критическом состоянии. До этого сообщалось, что его удалось стабилизировать, врачи боролись за его жизнь.
В соцсетях появились видео, на которых видно, как Кирк получает огнестрельное ранение, выступая под тентом во дворе Университета Вэлли в Юте. Он находился там в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На других кадрах студенты разбегаются после звуков выстрелов.
Судя по видеозаписям, стрелок попал Кирку в шею. Изначально также сообщалось о задержании подозреваемого в стрельбе, но позже эта информация была опровергнута, стрелок остается на свободе.
Чарли Кирк (родился 14 октября 1993 г., Арлингтон-Хайтс, Иллинойс) — влиятельный американский консервативный активист и политический деятель, основатель и руководитель организации Turning Point USA, созданной в 2012 г. совместно с Уильямом Монтгомери для продвижения консервативных идей в учебных заведениях. Он также запустил связанные проекты Turning Point Endowment, Turning Point Action и Turning Point Faith, активно развивает медийную деятельность через собственное шоу Charlie Kirk Today на телеканале Trinity Broadcasting Network, радиопрограмму на The Answer и популярный YouTube-канал с более чем 3,8 млн подписчиков. Кирк является членом Совета по национальной политике, был назначен в Совет посетителей Военно-воздушной академии США, написал пять книг и получил степень доктора гуманитарных наук Университета Либерти. Известный сторонник Дональда Трампа и традиционных ценностей, он последовательно критикует либеральное движение в США. У него остались жена и двое детей.