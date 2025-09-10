Американский консервативный активист Чарли Кирк скончался от полученных ранений

Чарли Кирк (родился 14 октября 1993 г., Арлингтон-Хайтс, Иллинойс) — влиятельный американский консервативный активист и политический деятель, основатель и руководитель организации Turning Point USA, созданной в 2012 г. совместно с Уильямом Монтгомери для продвижения консервативных идей в учебных заведениях. Он также запустил связанные проекты Turning Point Endowment, Turning Point Action и Turning Point Faith, активно развивает медийную деятельность через собственное шоу Charlie Kirk Today на телеканале Trinity Broadcasting Network, радиопрограмму на The Answer и популярный YouTube-канал с более чем 3,8 млн подписчиков. Кирк является членом Совета по национальной политике, был назначен в Совет посетителей Военно-воздушной академии США, написал пять книг и получил степень доктора гуманитарных наук Университета Либерти. Известный сторонник Дональда Трампа и традиционных ценностей, он последовательно критикует либеральное движение в США. У него остались жена и двое детей.