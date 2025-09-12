Импичмент Макрона поддержали 104 депутата
После митингов во Франции за импичмент президента страны Эммануэля Макрона выступили 104 депутата. Об этом написала лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в соцсети Х.
«Историческое событие! <...> Макрон должен уйти», – добавила она.
По словам Пано, резолюцию об отстранении французского лидера подписали, в том числе, экологи и коммунисты. Всего в нижней палате парламента Франции, Национальной ассамблее, состоят 577 человек.
10 сентября на улицы французских городов, включая Париж, вышли тысячи протестующих. Акции проводили против политики Макрона и мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы. Люди вышли на улицы под лозунгом «Заблокируем все».
Антиправительственные выступления проходят на фоне политического кризиса во Франции. 9 сентября покинул пост премьер Франсуа Байру, которому за день до этого депутаты вынесли вотум недоверия из-за плана по снижению дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов.
3 сентября Le Figaro Magazine опубликовал результаты опроса социологической службы Verian. Согласно данным, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких значений с 2017 г., когда он был избран на свой пост. Среди респондентов только 15% заявили, что доверяют главе государства и одобряют его работу. При этом 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона.