Импичмент Макрона поддержали 104 депутата

3 сентября Le Figaro Magazine опубликовал результаты опроса социологической службы Verian. Согласно данным, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких значений с 2017 г., когда он был избран на свой пост. Среди респондентов только 15% заявили, что доверяют главе государства и одобряют его работу. При этом 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона.