Главная / Политика /

Импичмент Макрона поддержали 104 депутата

Ведомости

После митингов во Франции за импичмент президента страны Эммануэля Макрона выступили 104 депутата. Об этом написала лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в соцсети Х.

«Историческое событие! <...> Макрон должен уйти», – добавила она.

По словам Пано, резолюцию об отстранении французского лидера подписали, в том числе, экологи и коммунисты. Всего в нижней палате парламента Франции, Национальной ассамблее, состоят 577 человек.

10 сентября на улицы французских городов, включая Париж, вышли тысячи протестующих. Акции проводили против политики Макрона и мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы. Люди вышли на улицы под лозунгом «Заблокируем все».

Антиправительственные выступления проходят на фоне политического кризиса во Франции. 9 сентября покинул пост премьер Франсуа Байру, которому за день до этого депутаты вынесли вотум недоверия из-за плана по снижению дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет урезания соцрасходов.

3 сентября Le Figaro Magazine опубликовал результаты опроса социологической службы Verian. Согласно данным, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низких значений с 2017 г., когда он был избран на свой пост. Среди респондентов только 15% заявили, что доверяют главе государства и одобряют его работу. При этом 80% опрошенных негативно отнеслись к деятельности Макрона.

