Песков подтвердил участие Путина в форуме объединенных культур в Петербурге

12 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что выступит в рамках пленарного заседания международного форума объединенных культур. «Уверена, что идеи, которыми он с нами поделится, установки, которые даст, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества», – сказала она.