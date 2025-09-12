Песков подтвердил участие Путина в форуме объединенных культур в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин 12 сентября выступит на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур с обращением к участникам мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
12 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что выступит в рамках пленарного заседания международного форума объединенных культур. «Уверена, что идеи, которыми он с нами поделится, установки, которые даст, станут еще одним вектором в процессах международного культурного сотрудничества», – сказала она.
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. Основной темой мероприятия обозначено «Возвращение к культуре – новые возможности». В 2025 г. площадками для проведения форума стали главный штаб «Эрмитажа», Русский музей и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.