Россия изучает планы Мексики по увеличению торговых пошлин до 50%

5 сентября глава государства также говорила, что Мексика может ввести пошлины против всех государств, с которыми не имеет торговых соглашений. Среди них она выделила Китай. По словам президента, новые тарифы станут частью «Плана Мексика», который был представлен после ее прихода в правительство. Тогда же она напомнила о позитивном опыте прошлой администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, когда пошлины были введены на импорт стали.