Россия изучает планы Мексики по увеличению торговых пошлин до 50%
Москва внимательно анализирует пошлины, которые Мехико планирует повысить до 50% в отношении России, заявил «РИА Новости» посол РФ.
11 сентября президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала журналистам, что в планы правительства действительно входит увеличение тарифов с 20 до 50% с 2026 г. Меры коснутся импорта товаров из Китая, России и ряда стран Азии.
5 сентября глава государства также говорила, что Мексика может ввести пошлины против всех государств, с которыми не имеет торговых соглашений. Среди них она выделила Китай. По словам президента, новые тарифы станут частью «Плана Мексика», который был представлен после ее прихода в правительство. Тогда же она напомнила о позитивном опыте прошлой администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, когда пошлины были введены на импорт стали.