Памфилова: на сайт ЦИК с начала голосования совершено свыше 130 000 атак

12 сентября ЦИК сообщал, что в досрочном голосовании приняли участие свыше 49 000 граждан из 24 регионов. Большая часть – 44 076 человек – проголосовали в труднодоступных и отдаленных районах, еще 5624 – на судах, находившихся в плавании. Для проведения досрочного голосования было открыто 229 избирательных участков.