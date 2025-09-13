Памфилова: на сайт ЦИК с начала голосования совершено свыше 130 000 атак
С момента старта выборов в единый день голосования 2025 г. на портал ЦИК России зафиксировано более 130 000 кибератак, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Со старта голосования было зафиксировано уже более 130 000 атак на порталы ЦИК России и в сети интернет», – сказала она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Выборы различного уровня проходят с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны. Всего проводится около 5000 избирательных кампаний. В 20 регионах РФ проходят прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах РФ – избирательные кампании по выборам депутатов региональных парламентов. Выборы депутатов представительных органов административных центров регионов проводятся в 25 городах.
12 сентября ЦИК сообщал, что в досрочном голосовании приняли участие свыше 49 000 граждан из 24 регионов. Большая часть – 44 076 человек – проголосовали в труднодоступных и отдаленных районах, еще 5624 – на судах, находившихся в плавании. Для проведения досрочного голосования было открыто 229 избирательных участков.