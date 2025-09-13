Politico: ЕС готовит ужесточение визовых правил для россиян

Издание отмечает, что восточноевропейские страны давно настаивали на дополнительных ограничениях. Однако визовая политика формально остается в компетенции стран – членов ЕС, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд россиян. В результате подходы к выдаче виз сильно различаются в разных странах блока.