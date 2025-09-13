Газета
Главная / Политика /

Politico: ЕС готовит ужесточение визовых правил для россиян

Ведомости

Евросоюз планирует ужесточить визовую политику в отношении граждан России и до конца года представить новые рекомендации по выдаче виз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Издание отмечает, что восточноевропейские страны давно настаивали на дополнительных ограничениях. Однако визовая политика формально остается в компетенции стран – членов ЕС, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд россиян. В результате подходы к выдаче виз сильно различаются в разных странах блока.

По данным Еврокомиссии, в 2024 г. россиянам выдали более 500 000 шенгенских виз, что выше показателя 2023 г., но значительно ниже уровня 2019 г., когда было оформлено свыше 4 млн виз.

12 сентября Wetterauer Zeitung сообщила, что Германия подготовила документ для Еврокомиссии с предложением сократить выдачу туристических виз гражданам РФ. В Берлине считают недопустимым, чтобы состоятельные россияне отдыхали на курортах ЕС в условиях конфликта на Украине.

