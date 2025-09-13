В Непале снят действовавший с начала протестов комендантский час

Беспорядки вспыхнули 8 сентября после решения правительства заблокировать ряд социальных сетей. В результате протестов погибли 30 человек, еще 1033 пострадали. Власти ввели бессрочный комендантский час и перебросили в столицу военных. Несмотря на отмену запрета на соцсети 9 сентября, акции продолжились. На фоне этого 20 депутатов Республиканской социалистической партии подали в отставку, о сложении полномочий объявил и премьер Кхадга Прасад Шарма Оли.