Президент Непала согласился назначить Карки главой временного правительства

Президент Непала Рам Чандра Паудел дал свое согласие на назначение бывшего председателя Верховного суда страны Сушилы Карки на пост главы временного правительства. Об этом сообщает Himalayan Times со ссылкой на советника непальского президента по связям с прессой Кирану Похрелу.

Кроме того, Паудел согласился распустить палату представителей и объявить чрезвычайное положение в стране.

По данным газеты, Карки принесет присягу в качестве временного премьер-министра около 21:00 по местному времени (около 18:15 мск) 12 сентября.

Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Сообщалось о 30 погибших и 1033 пострадавших. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. Об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли.

India Today со ссылкой на источники писала, что протестующие в Непале требуют назначить Карки врио премьер-министра страны. Позже стало известно, что она приняла предложение.

