Главная / Политика /

СМИ: Сушила Карки согласилась занять пост врио премьер-министра Непала

Ведомости

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки в ходе телефонного разговора приняла предложение занять пост врио премьер-министра страны. Об этом пишет Khabarhub. Она может стать первым женщиной-премьером Непала в истории.

Портал отмечает, что теперь представители протестующих должны встретиться с главнокомандующим армией Непала генералом Ашоком Раджем Сигделом, чтобы обсудить формирование временного правительства под руководством Карки.

India Today со ссылкой на источники писала, что протестующие в Непале требуют назначить Карки врио премьер-министра страны. Изначально фаворитом был  мэр Катманду Бален Шах, но участники отметили, что он не ответил на попытки связаться с ним.

Почему в Непале «поколение Z» опрокинуло правительство

Политика / Международные новости

72-летняя Карки стала первой женщиной на посту председателя Верховного суда. Она была назначена на эту должность в 2016 г. тогдашним президентом Бидьей Деви Бхандари по рекомендации Конституционного совета.

Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. Об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли.

