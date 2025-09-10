СМИ: Сушила Карки согласилась занять пост врио премьер-министра Непала
Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки в ходе телефонного разговора приняла предложение занять пост врио премьер-министра страны. Об этом пишет Khabarhub. Она может стать первым женщиной-премьером Непала в истории.
Портал отмечает, что теперь представители протестующих должны встретиться с главнокомандующим армией Непала генералом Ашоком Раджем Сигделом, чтобы обсудить формирование временного правительства под руководством Карки.
India Today со ссылкой на источники писала, что протестующие в Непале требуют назначить Карки врио премьер-министра страны. Изначально фаворитом был мэр Катманду Бален Шах, но участники отметили, что он не ответил на попытки связаться с ним.
72-летняя Карки стала первой женщиной на посту председателя Верховного суда. Она была назначена на эту должность в 2016 г. тогдашним президентом Бидьей Деви Бхандари по рекомендации Конституционного совета.
Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. Об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли.