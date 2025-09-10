СМИ: протестующие в Непале требуют назначить врио премьера Сушилу Карки

72-летняя Карки стала первой женщиной на посту председателя Верховного суда. Она была назначена на эту должность в 2016 г. тогдашним президентом Бидьей Деви Бхандари по рекомендации Конституционного совета. Свою юридическую практику Карки начала в 1979 г. в Биратнагаре. В 1985 г. она работала ассистентом преподавателя в кампусе Махендра в Дхаране, в 2007 г. заняла пост главного адвоката.