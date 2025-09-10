СМИ: протестующие в Непале требуют назначить врио премьера Сушилу Карки
Протестующие в Непале требуют назначить бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки врио премьер-министра страны. Об этом сообщает India Today со ссылкой на источники.
По данным журнала, 10 сентября более 5000 молодых людей приняли участие в виртуальной встрече, посвященной обсуждению кандидатуры следующего премьер-министра страны. Изначально фаворитом был мэр Катманду Бален Шах, но участники отметили, что он не ответил на попытки связаться с ним.
Карки уже поступало предложение занять должность премьер-министра Непала. По данным India Today, она просила собрать как минимум 1000 подписей в знак поддержки ее кандидатуры. Собеседники журнала рассказали, что сейчас она собрала более 2500 подписей.
72-летняя Карки стала первой женщиной на посту председателя Верховного суда. Она была назначена на эту должность в 2016 г. тогдашним президентом Бидьей Деви Бхандари по рекомендации Конституционного совета. Свою юридическую практику Карки начала в 1979 г. в Биратнагаре. В 1985 г. она работала ассистентом преподавателя в кампусе Махендра в Дхаране, в 2007 г. заняла пост главного адвоката.
Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. Об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли.