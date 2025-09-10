Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль назвал ситуацию в Непале вышедшей из-под контроля

Ведомости

Кремль не располагает какой-либо информацией о внешнем вмешательстве в политический кризис в Непале. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что ситуация в Непале «фактически вышла из-под контроля».

«Конечно, мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов, для нас в первую очередь, включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала», – сказал Песков.

Обстановка в Катманду обострилась в связи с запретом ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в столице и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября правительство отменило запрет на соцсети, но протесты продолжились. 20 депутатов от республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. После этого об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. Позже появились данные, что в отставку подал президент Непала Рам Чандра Паудел.

В российском МИДе рекомендовали гражданам РФ не посещать Непал до стабилизации обстановки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её