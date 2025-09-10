Кремль назвал ситуацию в Непале вышедшей из-под контроля

Обстановка в Катманду обострилась в связи с запретом ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в столице и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября правительство отменило запрет на соцсети, но протесты продолжились. 20 депутатов от республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. После этого об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. Позже появились данные, что в отставку подал президент Непала Рам Чандра Паудел.