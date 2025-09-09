Газета
Главная / Политика /

В МИД РФ призвали россиян воздержаться от посещения Непала

Ведомости

В МИД РФ рекомендовали российским гражданам воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россиян, которые уже находятся в стране, МИД призвал проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, а также соблюдать указания властей страны.

В российском министерстве рассказали, что в Москве следят за развитием обстановки в Непале. В МИДе подчеркнули, что российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса, а также выразили надежду на то, что положение в стране нормализуется в ближайшее время.

Эксперт: запрет соцсетей в Непале стал упавшей в подготовленную почву искрой

Политика / Международные новости

Кроме того, по данным министерства, среди пострадавших в Непале нет российских граждан. Обстановка вокруг посольства РФ в Катманду также остается спокойной.

Ситуация в Катманду обострилась после запрета ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в столице и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных.

9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, но протесты не прекратились. Также стало известно, что 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Затем об уходе с должности сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. А чуть позже появились данные, что президент Непала Рам Чандра Паудел также подал в отставку на фоне беспорядков в стране.

Посольство России в Непале ранее рекомендовало российским туристам, находящимся в горных районах страны, воздержаться от поездок в Катманду и дождаться стабилизации обстановки в столице, где продолжаются беспорядки.

