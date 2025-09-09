Эксперт: запрет соцсетей в Непале стал упавшей в подготовленную почву искрой

«Перманентное социально-экономическое отставание перерастает в хронический кризис, что выливается во вспышки гражданского неповиновения. Сейчас наиболее жесткое проявление этого кризиса: проекты решения проблем сменяются, как и люди у власти, ситуация не выправляется. Основной лозунг демонстрантов – не столько протест против блокировки соцсетей, сколько против коррупции, что проникла в систему госуправления и стала фактически равна ей. Блокировка соцсетей стала искрой, упавшей на благодатную взрывоопасную почву», – сказала она.