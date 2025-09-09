Эксперт: запрет соцсетей в Непале стал упавшей в подготовленную почву искрой

Эксперт: запрет соцсетей в Непале стал упавшей в подготовленную почву искройПричиной сложившегося кризиса стало перманентное социально-экономическое отставание, отметил он
Социально-политическая ситуация в Непале сложная, а проблемы носят хронический характер, отметила младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Эльза Ширгазина. Несмотря на периодическую смену правительств по итогам социальных взрывов, ситуация кардинально не меняется, добавила она. Речь идет о крайней бедности и недоступности элементарных удобств, вплоть до недостатка питьевой воды и продуктов в горных районах.
«Перманентное социально-экономическое отставание перерастает в хронический кризис, что выливается во вспышки гражданского неповиновения. Сейчас наиболее жесткое проявление этого кризиса: проекты решения проблем сменяются, как и люди у власти, ситуация не выправляется. Основной лозунг демонстрантов – не столько протест против блокировки соцсетей, сколько против коррупции, что проникла в систему госуправления и стала фактически равна ей. Блокировка соцсетей стала искрой, упавшей на благодатную взрывоопасную почву», – сказала она.
После запрета ряда соцсетей и мессенджеров в Непале вспыхнули протесты. 8 сентября в Катманду и других городах акции переросли в столкновения с полицией. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час и привлекли военных.
9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, но это не остановило протесты. Митингующие подожгли здание парламента и атаковали дома высокопоставленных политиков. Известно, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала Раджьялакшми Читракар скончалась после поджога ее дома протестующими.