Супруга экс-премьера Непала погибла после поджога дома при беспорядках

Ведомости

Жена бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала Раджьялакшми Читракар скончалась после поджога ее дома протестующими при беспорядках. Об этом сообщило издание Khabarhub.

По данным источников издания, ее заперли внутри и подожгли дом. После она была доставлена в ожоговую больницу Киртипура в критическом состоянии, но скончалась от полученных травм.

Массовые беспорядке в Непале начались 8 сентября. Протестующие – студенты и школьники, выступающие против коррупции в стране и ограничений доступа к соцсетям. По последним данным, погибли 22 человека, свыше 200 получили ранения.

На фоне протестов в отставку подали премьер-министр Кхарда Прасад Шарма Оли и президент Непала Рам Чандра Паудел. До этого в отставку ушли все 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) страны в знак протеста против действий властей.

Читайте также:Президент Непала подал в отставку
