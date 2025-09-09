Посольство РФ рекомендует туристам в горах Непала не возвращаться в Катманду
Посольство России в Непале рекомендовало российским туристам, находящимся в горных районах страны, воздержаться от поездок в Катманду и дождаться стабилизации обстановки в столице, где продолжаются беспорядки. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии.
По оценкам посольства, в Гималаях могут находиться несколько десятков россиян.
«Посольство рекомендует туристам, которые находятся в горных районах Непала, не приезжать в столицу Катманду, где аэропорт закрыт», – отметили дипломаты.
В дипмиссии добавили, что сейчас не сезон восхождений на Эверест, однако на восьмитысячник Манаслу отправились экспедиции как минимум двух российских клубов, включая «7 вершин».
Ситуация в Катманду обострилась после запрета ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в столице и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных.
9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, однако протесты не прекратились. Митингующие подожгли здание парламента, атаковали дома и офисы высокопоставленных политиков, в том числе премьера и президента страны. Также стало известно, что 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) Непала массово ушли в отставку. Затем об уходе с должности сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. А чуть позже появились данные, что что президент Непала Рам Чандра Паудел также подал в отставку на фоне беспорядков в стране.