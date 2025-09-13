«Единая Россия» выдвинула Каграманяна на пост аудитора Счетной палаты
Фракция «Единая Россия» предложила директора департамента здравоохранения аппарата правительства Игоря Каграманяна на должность аудитора Счетной палаты, сообщил политконсультант Павел Склянчук.
Он стал пятым кандидатом на четыре вакантных места. Срок полномочий действующих аудиторов истекает в сентябре.
5 августа сообщалось, что КПРФ выдвинула первого замглавы комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова, ЛДПР – руководителя аппарата фракции Максима Зайцева, «Справедливая Россия» – первого замглавы депутатского объединения Олега Нилова, «Новые люди» – экс-аудитора СП от ЛДПР Данила Шилкова.
Кадровые перестановки ожидаются осенью. Это первые изменения в составе аудиторов после назначения председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука 14 мая 2024 г. Полномочия четырех аудиторов завершаются 18 сентября, у зампреда СП Галины Изотовой – 24 сентября.
По закону Совет Федерации и Госдума назначают по шесть аудиторов сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции вносят предложения, направляют их в совет Думы, который затем направляет их главе государства для утверждения.