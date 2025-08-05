Партии назвали кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Ожидается, что кадровые перестановки произойдут осенью, это будут первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости». Так, 18 сентября истекают сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой. Все они были назначены в сентябре 2019 г. При этом, учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд), их полномочия могут быть продлены на новый срок (шесть лет).