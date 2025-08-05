Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Партии назвали кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Это будет первая серьезная ротация состава СП при Борисе Ковальчуке
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Партийные фракции в Госдуме определились с кандидатами на должности аудиторов Счетной палаты (СП) на замену тем, у кого истекает срок исполнения полномочий. Согласно протоколу заседания Совета Госдумы от 1 августа, на рассмотрение президенту направлены следующие кандидатуры: от КПРФ – первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, от ЛДПР – руководитель аппарата фракции Максим Зайцев, от «Справедливой России» – первый замглавы депутатского объединения Олег Нилов, от «Новых людей» – экс-аудитор СП от ЛДПР Данил Шилков. О том, что конфигурация партийных аудиторов будет именно такой, «Ведомости» писали 4, 16 и 22 июля.

Для кандидатов из числа депутатов это в том числе гарантия продолжить работу в будущем, говорит источник в Охотном Ряду. Выборы 2026 г. такой гарантии всем не дают. Причем для многих это может означать и укрепление веса, поскольку у думцев фактически нет сотрудников, а аудиторы получают в распоряжение серьезный контрольный аппарат и высокий статус, отмечает собеседник «Ведомостей».

Ожидается, что кадровые перестановки произойдут осенью, это будут первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости». Так, 18 сентября истекают сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой. Все они были назначены в сентябре 2019 г. При этом, учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд), их полномочия могут быть продлены на новый срок (шесть лет).

По закону Совет Федерации (СФ) и Госдума назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в Совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении.

Чем занимается Счетная палата

Счетная палата Российской Федерации – высший орган государственного аудита, созданный в соответствии с Конституцией. СП развивает «чувство налогоплательщика» и качественно обеспечивает конституционное право граждан на участие в управлении делами государства, говорится на ее официальном сайте. Как орган парламентского контроля, СП содействует прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств и государственных ресурсов в целом, способствует большей подотчетности органов власти и повышению ориентации их деятельности на реализацию интересов общества.

Щапов – опытный депутат, отработавший почти два созыва в Госдуме (седьмой и восьмой), причем по линии бюджета, отмечает политолог Дмитрий Еловский. По его словам, политик сочетает в себе государственнический подход с осторожностью и аккуратностью в оценках. Политолог Константин Калачев добавляет также, что Щапов – человек системный, в сложной политической ситуации в Иркутской области всегда выбирал правильную сторону. «Осторожный, продуманный, системный», – охарактеризовал депутата эксперт.

Нилов – заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, поэтому тема учета и контроля ему знакома, указал Калачев. При этом, по мнению Еловского, при переходе Нилова в СП «Справедливая Россия» теряет опытного публичного политика, его смена деятельности – не очень хороший знак, который может для некоторой части наблюдателей стать сигналом, что риски партии не пройти барьер в следующем году на думских выборах уже являются существенными.

Шилков же, по оценке Калачева, за шесть лет проявил себя как настоящий специалист в аудите. «Полагаю, что выдвижение его «Новыми людьми» – это отклик на обращение руководства Счетной палаты», – сказал он «Ведомостям». Еловский не исключает, что партия выдвижением аудитора от ЛДПР просто закрывает позицию, так как у них еще не сформировалась достаточная кадровая скамейка.

Что касается Зайцева, он руководил аппаратом фракции ЛДПР с 2014 г., это, как считает Калачев, хороший организатор, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, имеет хорошие связи и влиятельных покровителей. «Как аудитор тоже будет на своем месте, заодно освободится место в партийном списке», – резюмировал он.

«Думаю, что на 95% вопрос с аудиторами уже согласован и точкой обеспечения этого решения был глава палаты Борис Ковальчук. Скорее всего, все вопросы по кандидатурам были сняты на этапе согласования – партии выдвинули сейчас гарантированно проходных кандидатов. Не думаю, что будут какие-то эксцессы», – рассуждает Еловский. Выдвинутые кандидаты не случайны, они прошли отбор, в том числе внутрипартийный, так что вряд ли президент не поддержит предложенных аудиторов, считает политконсультант Олег Бондаренко.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных