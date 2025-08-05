Партии назвали кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Партии назвали кандидатов в аудиторы Счетной палатыЭто будет первая серьезная ротация состава СП при Борисе Ковальчуке
Партийные фракции в Госдуме определились с кандидатами на должности аудиторов Счетной палаты (СП) на замену тем, у кого истекает срок исполнения полномочий. Согласно протоколу заседания Совета Госдумы от 1 августа, на рассмотрение президенту направлены следующие кандидатуры: от КПРФ – первый замглавы комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, от ЛДПР – руководитель аппарата фракции Максим Зайцев, от «Справедливой России» – первый замглавы депутатского объединения Олег Нилов, от «Новых людей» – экс-аудитор СП от ЛДПР Данил Шилков. О том, что конфигурация партийных аудиторов будет именно такой, «Ведомости» писали 4, 16 и 22 июля.
Для кандидатов из числа депутатов это в том числе гарантия продолжить работу в будущем, говорит источник в Охотном Ряду. Выборы 2026 г. такой гарантии всем не дают. Причем для многих это может означать и укрепление веса, поскольку у думцев фактически нет сотрудников, а аудиторы получают в распоряжение серьезный контрольный аппарат и высокий статус, отмечает собеседник «Ведомостей».
Ожидается, что кадровые перестановки произойдут осенью, это будут первые изменения в составе аудиторов, после того как ее председателем 14 мая 2024 г. стал экс-глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, сын бизнесмена и бывшего председателя совета директоров АБ «Россия» Юрия Ковальчука, писали «Ведомости». Так, 18 сентября истекают сроки полномочий у четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Шилкова (ЛДПР), а 24 сентября – у заместителя председателя СП Галины Изотовой. Все они были назначены в сентябре 2019 г. При этом, учитывая, что Изотова и Шилков занимали свои посты в течение одного срока (в соответствии с законом «О Счетной палате» одно и то же лицо не может занимать должность аудитора более двух сроков подряд), их полномочия могут быть продлены на новый срок (шесть лет).
По закону Совет Федерации (СФ) и Госдума назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента. Думские фракции формируют предложения по кандидатурам для назначения на должности зампреда СП и аудиторов и направляют их в Совет Думы. Тот направляет поступившие предложения президенту, который либо поддерживает кандидатуру, либо выдвигает свою и направляет ее в Госдуму, после чего депутаты принимают постановление о назначении.
Чем занимается Счетная палата
Щапов – опытный депутат, отработавший почти два созыва в Госдуме (седьмой и восьмой), причем по линии бюджета, отмечает политолог Дмитрий Еловский. По его словам, политик сочетает в себе государственнический подход с осторожностью и аккуратностью в оценках. Политолог Константин Калачев добавляет также, что Щапов – человек системный, в сложной политической ситуации в Иркутской области всегда выбирал правильную сторону. «Осторожный, продуманный, системный», – охарактеризовал депутата эксперт.
Нилов – заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, поэтому тема учета и контроля ему знакома, указал Калачев. При этом, по мнению Еловского, при переходе Нилова в СП «Справедливая Россия» теряет опытного публичного политика, его смена деятельности – не очень хороший знак, который может для некоторой части наблюдателей стать сигналом, что риски партии не пройти барьер в следующем году на думских выборах уже являются существенными.
Шилков же, по оценке Калачева, за шесть лет проявил себя как настоящий специалист в аудите. «Полагаю, что выдвижение его «Новыми людьми» – это отклик на обращение руководства Счетной палаты», – сказал он «Ведомостям». Еловский не исключает, что партия выдвижением аудитора от ЛДПР просто закрывает позицию, так как у них еще не сформировалась достаточная кадровая скамейка.
Что касается Зайцева, он руководил аппаратом фракции ЛДПР с 2014 г., это, как считает Калачев, хороший организатор, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, имеет хорошие связи и влиятельных покровителей. «Как аудитор тоже будет на своем месте, заодно освободится место в партийном списке», – резюмировал он.
«Думаю, что на 95% вопрос с аудиторами уже согласован и точкой обеспечения этого решения был глава палаты Борис Ковальчук. Скорее всего, все вопросы по кандидатурам были сняты на этапе согласования – партии выдвинули сейчас гарантированно проходных кандидатов. Не думаю, что будут какие-то эксцессы», – рассуждает Еловский. Выдвинутые кандидаты не случайны, они прошли отбор, в том числе внутрипартийный, так что вряд ли президент не поддержит предложенных аудиторов, считает политконсультант Олег Бондаренко.