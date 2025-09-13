Более 1,3 млн избирателей проголосовали на ДЭГ в 24 регионах

11 сентября глава Памфилова сообщала о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать посредством ДЭГ. По ее данным, всего заявки на участие подали более 1,7 млн граждан. По данным ЦИК, также поступило около 490 000 заявлений на голосование через систему «Мобильный избиратель», включая 17 868 – на экстерриториальные участки Москвы.