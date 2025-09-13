Генпрокуратура Грузии обвинила Бурчуладзе в злоупотреблении полномочиями

В январе 2025 г. бывший министр с женой также приобрел в Испании участок с домом стоимостью 544 000 евро. Происхождение этой суммы неизвестно. Для ее сокрытия в 2024 г. жена Бурчуладзе и третье лицо заключили фиктивный договор купли-продажи недвижимости. Экс-министр не указал этот участок в декларации об имуществе, таким образом легализовав доход на 1,6 млн лари ($592 000).