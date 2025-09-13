Газета
Генпрокуратура Грузии обвинила Бурчуладзе в злоупотреблении полномочиями

Ведомости

Генеральная прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны страны Джуаншеру Бурчуладзе обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в 2023 г. по указанию Бурчуладзе его заместитель и бывший начальник департамента закупок минобороны создали неконкурентную среду при покупке магнитно-резонансного томографа для военного госпиталя. Они действовали в сговоре с родственником министра. В результате цена томографа была завышена до 3,94 млн лари ($1,46 млн) вместо 2,61 млн лари ($968 800).

В январе 2025 г. бывший министр с женой также приобрел в Испании участок с домом стоимостью 544 000 евро. Происхождение этой суммы неизвестно. Для ее сокрытия в 2024 г. жена Бурчуладзе и третье лицо заключили фиктивный договор купли-продажи недвижимости. Экс-министр не указал этот участок в декларации об имуществе, таким образом легализовав доход на 1,6 млн лари ($592 000).

Бурчуладзе грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Прокуратура обратилась в суд.

11 сентября служба госбезопасности Грузии задержала Бурчуладзе за злоупотребление должностными полномочиями. «Sputnik Грузия» писало, что речь идет о присвоении денег, коррупции и легализации незаконных доходов.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны Грузии с 2021 по 2024 г. До этого, с 2010 по 2015 г., он был финансовым менеджером в посольстве страны в США.

