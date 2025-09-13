Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае
Одно из промышленных предприятий Губахи атаковал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших, предприятие работает штатно. На месте происшествия работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает. Махонин призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. По его словам, ситуация находится на контроле.
По данным Минобороны России, в ночь на 13 сентября средства противовоздушной обороны нейтрализовали 42 беспилотника. Российские военные отразили атаки над Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской и Смоленской областями, а также Крымом.
На фоне попыток атак Росавиация вводила ограничения на работу нескольких российских аэропортов. Мера применялась в воздушных гаванях Ярославля, Волгограда, Самары, Саратова, Ижевска, Уфы и Оренбурга.