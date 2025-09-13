Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае

Обошлось без пострадавших, предприятие работает штатно. На месте происшествия работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает. Махонин призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. По его словам, ситуация находится на контроле.