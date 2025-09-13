Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае

Ведомости

Одно из промышленных предприятий Губахи атаковал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших, предприятие работает штатно. На месте происшествия работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает. Махонин призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. По его словам, ситуация находится на контроле.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 сентября средства противовоздушной обороны нейтрализовали 42 беспилотника. Российские военные отразили атаки над Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской и Смоленской областями, а также Крымом.

На фоне попыток атак Росавиация вводила ограничения на работу нескольких российских аэропортов. Мера применялась в воздушных гаванях Ярославля, Волгограда, Самары, Саратова, Ижевска, Уфы и Оренбурга.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь