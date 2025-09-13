На выборах губернатора Ленинградской области явка составила 46,8%
Явка на выборах губернатора Ленобласти с 12 сентября составила 46,8%, сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский.
«У нас на сегодняшний вечер на 20.00 проголосовало 669 299 наших избирателей – это почти 47%», – сказал Лебединский.
День прошел штатно, спокойно, но в то же время активно, сказал он.
В первый день голосования, 12 сентября, в Ленинградской области проголосовало 25,65% избирателей. Самая высокая явка по итогам первого дня оказалась в Еврейской автономной области – 49,23% и Севастополе – 47,92%.