Где на губернаторских выборах была самая высокая явка в первый день ЕДГ-2025

Где на губернаторских выборах была самая высокая явка в первый день ЕДГ-2025Выше всего показатель в ЕАО и Севастополе, самая низкая активность избирателей – в Иркутской области
По итогам первого дня голосования 12 сентября среди всех губернаторских кампаний самая высокая явка оказалась в Еврейской автономной области – 49,23% (57 399 человек) и Севастополе – 47,92% (171 148, из них 16 797 выразили свою волю посредством дистанционного электронного голосования). Это финальные данные на 20:00 первого дня ЕДГ. Всего глав субъектов прямым голосованием избирают в 20 регионах, но информация по явке приводится по 19-ти, поскольку в Татарстане выборы пройдут одним днем 14 сентября. Губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) изберет окружное собрание депутатов.
Чуть меньше явка в приграничных регионах, где используются различные дополнительные формы голосования, включая досрочные выборы. Так, в Курской области в первый день основного голосования изъявили свою волю 35,39% избирателей (306 132 человек), а в Брянской – 32,20% (301 902). Близка к этим показателям Чувашия – явка составляет 28,49% (258 125) и Ленинградская область – 25,65% (368 453).
Меньше 30% явка в следующих регионах: в Тамбовской – 26,76% (208 206) и Оренбургской областях – 25,60% (385 143), на Камчатке – 22,02% (47 709), Свердловской – 21,77% (716 000) и Новгородской – 20,78% (97 242) областях.
В остальных субъектах она не перевалила и за 20%. Список открывает Калужская область с явкой в 19,59% (152 863), за ней – Коми, где явка дошла до 18,71% (115 395), Костромская область – 18,44% (91 474), Пермский край – 18,39% (362 849) и Архангельская область – 18,03% (159 765).
К регионам, в которых вовлеченность населения в выборы по итогам первого дня голосования слегка превысила 15%, относятся Краснодарский край – 15,90% (708 808) и Ростовская область – 15,85% (494 401). Оба субъекта относятся к тем, где введен особый режим. Помимо них, в этот перечень входят Брянская, Курская области и Севастополь, Белгородская и Воронежская области, а также Крым.
Самая низкая явка на губернаторских выборах в Иркутской области – 13,20% (241 560).
Данные по явке носят довольно ожидаемый характер, хотя есть и сюрпризы, отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Ниже всего она в тех регионах, которые устойчиво на протяжении многих лет демонстрируют один из самых слабых уровней явки по всей стране: Иркутская область – это как раз очевидный подобный пример, к этой же группе можно отнести Архангельскую и Костромскую области, поясняет он. «Больше удивляет пока еще невысокий уровень явки на Юге – в Краснодарском крае и Ростовской области. Но в любом случае в небольших регионах явку повысить проще, о чем уже говорят примеры Севастополя и Еврейской АО, хотя они находятся в совсем разных частях страны», – отметил эксперт.
Показатели явки в целом «умеренные и предсказуемые», сюрпризов нет, и в большинстве регионов она варьируется в диапазоне от 15% до 30%, говорит политолог Илья Гращенков. Это соответствует общероссийскому тренду последних лет, когда активность на региональных выборах, особенно в условиях отсутствия острой конкурентной борьбы, ниже, чем на федеральных кампаниях, объясняет он.
Столь высокую явку в ЕАО и Севастополе можно объяснить в том числе тем, что в таких малых регионах с тесными социальными связями часто работает более эффективно административно-общественная мобилизация, отмечает эксперт. В Иркутской области большая часть протестного электората может пойти голосовать в последний день выборов – 14 сентября, полагает Гращенков.
В двух регионах нынешнего ЕДГ – ЕАО и Коми – показатели явки связаны с одним и тем же фактором, вернее, конкретным человеком – Ростиславом Гольдштейном: именно он заложил в ЕАО традицию высокой явки, подняв ее сразу почти вдвое в 2020 г. до 73% (у его предшественника в 2015 г. явка была всего 31,84%), обращает внимание электоральный юрист Олег Захаров. Избирательная система ЕАО по инерции сохраняет механизмы сбора голосов и дает высокий показатель явки просто потому, что такая тенденция стала традицией последних циклов выборов в этом регионе, указал он.
Но в Коми, где в этом году избирается Гольдштейн, он применяет уже другую стратегию, основанную на традиционно низкой для региона явке на губернаторских выборах (в 2020 г. – 30%), продолжает эксперт. «Если в ЕАО повышение явки стабильно повышает и результат фаворита, то в Коми, наоборот, повышение явки могло бы размыть ядро лояльного электората, а задачей любого губернатора является набрать более 50% в первом же туре», – отметил он. И даже участие знаковых кандидатов не меняет эту стратегию – в Иркутской области участие экс-губернатора Сергея Левченко, который не вел активной кампании, не переломило эту тенденцию абсентеизма: не затронутый административной мобилизацией иркутский избиратель предпочел пассивную позицию, игнорируя выборы, говорит Захаров.
Но надо учитывать, что в первый день голосования идет повышенная явка, что подтверждают публикации чиновников в соцсетях об этом, говорит политолог Александр Немцев. Например, уже проголосовала почти половина губернаторов, писали «Ведомости». Что касается приграничных регионов, то можно ожидать, что там она больше 65% не поднимается, предполагает он.
В целом пока можно сказать, что показатели явки соответствуют парадигме «из учебника»: в регионах с благоприятными для провластных кандидатов прогнозами идет работа на рост явки, а в регионах с электоральными рисками делается все для «сушки явки», минимизации случайных избирателей на участках, чтобы снизить долю оппозиционных голосов в общих итогах выборов, резюмировал Захаров.