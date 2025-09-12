Где на губернаторских выборах была самая высокая явка в первый день ЕДГ-2025

Данные по явке носят довольно ожидаемый характер, хотя есть и сюрпризы, отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Ниже всего она в тех регионах, которые устойчиво на протяжении многих лет демонстрируют один из самых слабых уровней явки по всей стране: Иркутская область – это как раз очевидный подобный пример, к этой же группе можно отнести Архангельскую и Костромскую области, поясняет он. «Больше удивляет пока еще невысокий уровень явки на Юге – в Краснодарском крае и Ростовской области. Но в любом случае в небольших регионах явку повысить проще, о чем уже говорят примеры Севастополя и Еврейской АО, хотя они находятся в совсем разных частях страны», – отметил эксперт.