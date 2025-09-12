Как проходят выборы в приграничных регионах

В Ростовской области, где с 2022 г. действует средний уровень реагирования, напротив, ситуация «штатная и спокойная», рассказал председатель облизбиркома Андрей Буров. Там проходит 11 избирательных кампаний, включая губернаторскую, принять участие в них могут более 3 млн жителей. При этом 69,25% от общего количества зарегистрировавшихся на ДЭГ, по данным на 18:00, уже отдали свои голоса. «Мы осознаем, что в нынешних условиях наша ключевая задача – это обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса. Создание таких условий, в которых каждый может свободно и спокойно отдать свой голос там, где чувствует себя в безопасности – это не формальность для нас. Это и ДЭГ, и голосование на дому, и на участках. Естественно, всем этим формам мы уделяем особое внимание», – обратил внимание выступающий.