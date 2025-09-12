Как проходят выборы в приграничных регионах

Как проходят выборы в приграничных регионахИзбиркомы этих субъектов адаптировались к прилетам дронов и обстрелам
В первый день выборов 12 сентября в Центризбиркоме (ЦИК) представители приграничных регионов по видеосвязи рассказали, как на их территориях проходит голосование. Эти субъекты, как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, активно «беспокоят соседи»: не первый день их «достаточно плотно покрывают» дронами, снарядами и ракетами. Регионами с особым режимом, согласно указу президента 2022 г., считаются восемь территорий, в пяти из них проводятся выборы губернаторов – это Краснодарский край, Брянская, Курская, Ростовская области и Севастополь. Остальные три – Белгородская и Воронежская области, а также Крым.
Белгородчина не сдается
В Белгородской области, где введен желтый уровень опасности, чрезвычайная ситуация (ЧС), режим контртеррористической операции (КТО) и средний уровень реагирования, обстановка «очень сложная» — атаки со стороны Украины в последние дни резко увеличились, поделился по видеосвязи председатель регионального избиркома Игорь Лазарев. Точно такая же ситуация была на президентских выборах 2024 г., вспоминает он, когда обстрелы «буквально не давали избирателям выйти из дома»: «постоянно звучала сирена ракетной опасности, а по всей территории приграничья летали ракеты». Но люди все равно шли на выборы, акцентировал внимание Лазарев. Сейчас ситуация несколько изменилась – Белгород в основном атакуют беспилотники, но обстановка все еще очень сложная: «каждый день прилеты, раненые и погибшие», рассказал председатель регионального избиркома. С 10 сентября в области закрыты все крупные торговые центры, а учебные заведения перешли на дистанционные формы работы.
«Но Белгород не сдается. И органы власти, и сами белгородцы, как бы это ни звучало, адаптировались к действительности. Исходя из этого, облизбирком при проведении каждой кампании на первое место ставит безопасность всех участников избирательного процесса. При том, что гласность, открытость, общественный контроль никуда не делись», – заявил Лазарев.
В Белгородской области, где проходит 16 избирательных кампаний (в том числе выборы в облдуму), применяются несколько дополнительных форм голосования, включая досрочное (таким способом голосовали 9 муниципалитетов с 7 по 11 сентября) и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). По данным ЦИК на 18:00, явка в ДЭГ там составила 74,55%. «Это способствовало сохранению жизни как членов комиссии, так и избирателей. Больше 92 000 белгородцев подали заявление на голосование дистанционно. Это очень большая цифра сегодня для нас, но и большое подспорье. Избиратель проголосует онлайн, а значит меньше будет подвергать риску себя по пути на избирательный участок», – сказал Лазарев. Всего в области открыто 1200 участков для голосования, 12 временных, работают почти 12 000 членов избиркомов.
В области безопасность избирателей обеспечивают, например, с помощью рамок металлодетекторов, резервных помещений и автобусов в качестве мобильных пунктов голосования, уточнил Лазарев. Окна в помещениях для голосования заклеены бронепленкой, а школы и детсады, в которых размещены избирательные участки, накрывают антидроновой сеткой. Все участки снабжены дополнительными источниками питания, потому что постоянно отключается электроэнергия, сказал он.
Облизбирком разработал порядок действий участковой комиссии и избирателей при внештатной ситуации, ракетной опасности, атаки беспилотников, прилетов дронов, звонках о минировании и угрозе теракта. На каждом избирательном участке определены безопасные места и убежища, где люди могут прятаться во время ракетной опасности, члены комиссии всех уровней обучены оказанию первой медицинской помощи, сообщил Лазарев. На каждом участке постоянно работают, как внутри, так и на подходах к зданию, сотрудники МВД, Росгвардии, теробороны, белгородские подразделения БАРС, «Орлан», казачества.
Досрочный Брянск
Следующим по видеосвязи подключилась Брянская область. Прежде, чем слово дали региону, Булаев, сославшись на данные Минобороны, отметил, что в течение ночи российские ПВО сбили 221 беспилотник, из них 85 – именно в Брянской области.
В регионе проводится 59 избирательных кампаний. Всего голосуют 938 817 избирателей, для чьей безопасности было оборудовано 432 резервных помещений для волеизъявления, сообщила глава регионального избиркома Елена Анненкова. При этом 50 участковых избирательных комиссий уже работают в 18 резервных помещениях. Входы во все здания, где расположены помещения для голосования, оборудованы металлодетекторами, везде предусмотрены эвакуационные выходы, беспрепятственно открывающиеся изнутри, отчиталась она.
Протяженность границы с Украиной в Брянской области около 250 км, и шесть районов приграничья принимают на себя основной «вражеский удар», что приводит в том числе и к «трагическим последствиям», посетовала Анненкова. Поэтому было принято решение организовать досрочное голосование с 5 по 11 сентября на 80 избирательных участках, охватывающих 163 населенных пункта брянского приграничья, рассказала глава избиркома субъекта. Всего таким методом изъявили свою волю 19 643 избирателей (это 2% от общего числа голосующих).
При этом на семи избирательных участках, где планировалось досрочное голосование, оно не состоялось из-за прямой угрозы жизни и здоровья граждан, сообщила Анненкова. «По таким избирателям ситуация в каждом случае прорабатывается индивидуально. Где-то мы надеемся прийти к ним в дни голосования, а где-то обеспечивается доставка избирателей спецтранспортом», – поделилась она. Но, несмотря на принимаемые меры, не обходится без инцидентов, продолжила Анненкова: 6 сентября при возвращении с досрочного голосования машину с членами участковой комиссии атаковали дронами. Кроме того, облизбирком был вынужден отказаться от адресного информирования на 18 участках приграничья. Дело в том, что 23 августа обходчиков проекта «ИнформУИК» в поселке Мадеевка встретила канонада отторжения атаки боевого дрона.
Штатный Ростов
В Ростовской области, где с 2022 г. действует средний уровень реагирования, напротив, ситуация «штатная и спокойная», рассказал председатель облизбиркома Андрей Буров. Там проходит 11 избирательных кампаний, включая губернаторскую, принять участие в них могут более 3 млн жителей. При этом 69,25% от общего количества зарегистрировавшихся на ДЭГ, по данным на 18:00, уже отдали свои голоса. «Мы осознаем, что в нынешних условиях наша ключевая задача – это обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса. Создание таких условий, в которых каждый может свободно и спокойно отдать свой голос там, где чувствует себя в безопасности – это не формальность для нас. Это и ДЭГ, и голосование на дому, и на участках. Естественно, всем этим формам мы уделяем особое внимание», – обратил внимание выступающий.
На большинстве участков установлены металлодетекторы и резервные источники электроэнергии и связи, добавил Буров. Кроме того, избирательная комиссия региона заранее проработала порядок действий в случае нештатных ситуаций, все члены комиссии прошли необходимый инструктаж, заключил глава избиркома Ростовской области. «Мы готовы работать в условиях чрезвычайной ситуации, делаем все возможное, чтобы выборы прошли в безопасной и спокойной обстановке», – заверил он.