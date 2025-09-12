Газета
Булаев: с помощью ДЭГа проголосовали почти 55% избирателей

С использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали почти 55% от зарегистрировавшихся избирателей. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, к концу дня ЦИК ожидает 70%-ную явку.

11 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать посредством ДЭГа. По статистике ЦИК, заявления на ДЭГ подали более 1,7 млн избирателей, заявлений на голосование через системы «Мобильный избиратель» – около 490 000 человек. В том числе 17 868 заявлений на экстерриториальные участки Москвы.

Единый день голосования (ЕДГ) проходит в 81 регионе России с 12 по 14 сентября. Запланировано проведение более 5000 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора, а также новых созывов законодательных собраний 11 субъектов. В общей сложности будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей.

Читайте также:ЕДГ-2025: когда проходит и кого выбирают
