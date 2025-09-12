Булаев: с помощью ДЭГа проголосовали почти 55% избирателей

11 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о «небывалом ажиотаже» среди желающих голосовать посредством ДЭГа. По статистике ЦИК, заявления на ДЭГ подали более 1,7 млн избирателей, заявлений на голосование через системы «Мобильный избиратель» – около 490 000 человек. В том числе 17 868 заявлений на экстерриториальные участки Москвы.