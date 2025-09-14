Силы ПВО за ночь уничтожили 80 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 80 украинских БПЛАДроны нейтрализовали над регионами РФ и Азовским морем
Российские силы ПВО в ночь на 14 сентября сбили 80 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем. Об этом сообщило Минобороны.
Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области – 30 единиц. Над Республикой Крым уничтожено 15 беспилотников, над Смоленской областью – 12, над Калужской – 10.
Над Новгородской областью перехвачено рять БПЛА, над акваторией Азовского моря – три. Над Ленинградской областью сбито два беспилотника. По одному дрону уничтожено над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской областей.
С 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября силы ПВО уничтожили 42 беспилотника. Наибольшее количество сбито над Ростовской областью – 15, еще 12 – над Белгородской, 10 – над Волгоградской. Кроме того, два БПЛА перехватили над Крымом, по одному – над Калужской, Курской и Смоленской областями.