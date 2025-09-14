Шестилетняя девочка из РФ внесена в базу украинского «Миротворца»
В украинской базе «Миротворец» оказалась шестилетняя девочка из России. Об этом сообщают «РИА Новости».
Согласно данным сайта, ребенок был внесен в список якобы за сознательное нарушение государственной границы Украины. Девочка родилась 9 июля 2019 г.
12 сентября стало известно, что исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Певица включена в список за участие в «Голубом огоньке» в декабре 2024 г., где выступала перед российскими военными.