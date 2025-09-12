Исполнительница песни «Матушка» внесена в базу украинского «Миротворца»
Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Певица включена в список за участие в Голубом огоньке в декабре 2024 г. Куртукова выступала перед российскими военными.
8 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). Он также был внесен в базу «Миротворца». На это он посоветовал СБУ «искать его в клубе».
12 августа ТАСС со ссылкой на данные СБУ сообщил, что российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов с апреля 2022 г. объявлен в украинский розыск. Его также обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Артист также приговорен к лишению свободы в республике.