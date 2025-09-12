Исполнительница песни «Матушка» внесена в базу украинского «Миротворца»

12 августа ТАСС со ссылкой на данные СБУ сообщил, что российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов с апреля 2022 г. объявлен в украинский розыск. Его также обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Артист также приговорен к лишению свободы в республике.