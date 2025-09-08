СБУ объявила в розыск рэпера Тимати
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российкого исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). Об это пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы украинских властей.
Данные артиста были внесены в розыскную базу 1 июля. В июне СБУ предъявила музыканту заочное обвинение в нарушении порядка въезда на территорию страны. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
Кроме того, Тимати внесен в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».
12 августа ТАСС со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил, что российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов с апреля 2022 г. объявлен в украинский розыск. Его также обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Артист также приговорен к лишению свободы в республике.