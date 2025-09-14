Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва

Ведомости

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва. По данным Financial Times, недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине.

Отмечается, что Трамп и Си еще могут провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, однако она будет гораздо менее значимой. Камнем преткновения стало то, что Китай, по мнению Вашингтона, продолжает поставлять в Штаты химические вещества, используемые для производства фентанила. Пекин, в свою очередь, беспокоят американские пошлины.

South China Morning Post (SCMP) еще в июле писала, что саммит АТЭС, вероятно, станет возможностью для личной встречи глав КНР и США. Издание сообщало, что Трамп может посетить Китай перед поездкой на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября или же встретиться с Си во время мероприятия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте