FT: встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва

Отмечается, что Трамп и Си еще могут провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, однако она будет гораздо менее значимой. Камнем преткновения стало то, что Китай, по мнению Вашингтона, продолжает поставлять в Штаты химические вещества, используемые для производства фентанила. Пекин, в свою очередь, беспокоят американские пошлины.