FT: встреча Трампа и Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва. По данным Financial Times, недостаточный прогресс в американо-китайских торговых переговорах снизил шансы на проведение саммита в Пекине.
Отмечается, что Трамп и Си еще могут провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, однако она будет гораздо менее значимой. Камнем преткновения стало то, что Китай, по мнению Вашингтона, продолжает поставлять в Штаты химические вещества, используемые для производства фентанила. Пекин, в свою очередь, беспокоят американские пошлины.
South China Morning Post (SCMP) еще в июле писала, что саммит АТЭС, вероятно, станет возможностью для личной встречи глав КНР и США. Издание сообщало, что Трамп может посетить Китай перед поездкой на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября или же встретиться с Си во время мероприятия.