Политика

Дмитриев призвал привлечь западные СМИ к ответственности после убийства Кирка

Ведомости

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка призвал привлечь западные СМИ к ответственности. Об этом он написал в соцсети X.

Дмитриев отметил, что на платформе Truth Social, принадлежащей Дональду Трампу, появилось видео с девушкой, которая призвала восстановить законы, регулирующие ответственность СМИ в стране. В этом видео она также предложила назвать закон в честь Кирка, подчеркнув, что США находятся на опасном пути из-за СМИ и блогеров, распространяющих ложную информацию.

«Постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. <...> Ложь должна прекратиться», – написал Дмитриев.

Что известно о подозреваемом в убийстве американского активиста Кирка. Главное

Политика / Международные новости

Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Ему был 31 год, у него остались жена и двое детей.

Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его». Позже губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил журналистам, что в убийстве Кирка подозревается уже задержанный 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

