Дмитриев призвал привлечь западные СМИ к ответственности после убийства Кирка

Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Ему был 31 год, у него остались жена и двое детей.