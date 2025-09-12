Что известно о подозреваемом в убийстве американского активиста Кирка. Главное

Что известно о подозреваемом в убийстве американского активиста Кирка. ГлавноеВласти США раскрыли детали задержания предполагаемого убийцы
Американские власти заявили, что в убийстве активиста Чарли Кирка подозревается 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. Об этом сообщил во время пресс-конференции губернатор Юты Спенсер Кокс.
«Сейчас господин Робинсон находится под стражей в тюрьме округа Юта. Сегодня утром президент [Дональд Трамп] сообщил, что он был задержан и что его семья и друг помогли передать его правоохранительным органам округа Вашингтон», – сказал Кокс.
Кокс добавил, что Робинсон жил со своей семьей в этом округе на протяжении долгого времени и не был студентом Университета штата Юта. Губернатор также отметил, что у него нет информации о психическом здоровье подозреваемого.
Американские СМИ со ссылкой на официальные данные сообщают, что у Робинсона нет судимостей.
Робинсон вырос в городе Вашингтон, штат Юта, и получил стипендию для обучения в Университете штата Юта после успешной учебы в школе, но бросил университет после одного семестра в 2021 г., следует из открытых данных и заявления университета.
Местные СМИ также изучили соцсети матери Робинсона. Согласно им, на фотографиях изображена дружная семья, где Тайлер был старшим из трех сыновей. Он зарегистрирован как независимый избиратель в штате Юта, не состоит ни в какой политической партии и числится «неактивным», то есть не голосовал как минимум на двух последних выборах.
Кокс во время общения с прессой рассказал, что семья Робинсона сообщила, что в последние годы он стал более политически активным. За несколько дней до 10 сентября за ужином он говорил о том, что Чарли Кирк приедет в университет, и обсуждал с родственником, почему они не разделяют его взгляды.
Сосед по комнате предполагаемого стрелка показал следователям сообщения в Discord, где Робинсон обсуждал, как забрать винтовку, сообщил Кокс. Сосед разрешил следователям фотографировать экран по мере показа каждого сообщения.
«Среди сообщений были сообщения от контакта по имени Тайлер о необходимости забрать винтовку из тайника, оставить ее в кустах, сообщения о наблюдении за местом, где была оставлена винтовка, а также сообщение о том, что винтовка была оставлена завернутой в полотенце, – уточнил Кокс. – В сообщениях также упоминалась гравировка пуль, прицел и уникальность винтовки. Контакт Тайлер также писал, что он сменил одежду».
Власти обнаружили на боеприпасах к найденной винтовке надписи с антифашистским содержанием, рассказал Кокс. Среди надписей были: «Hey fascist! Catch!» и фразы, отсылающие к итальянской антифашистской песне «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao».
Во время пресс-конференции директор ФБР Кэш Патель сообщил, что Робинсона задержали 11 сентября около 22:00 по местному времени спустя 33 часа после убийства Кирка.
Кокс рассказал журналистам, что вечером в четверг один из родственников Робинсона обратился к другу семьи, а тот сообщил в офис шерифа округа Вашингтон, что «Робинсон признался им или дал понять, что именно он совершил преступление».
Кокс сообщил, что информация была передана шерифу округа Юта, следователям UVU и ФБР. По записям камер 10 сентября Робинсон прибыл на кампус на сером Dodge Challenger в бордовой футболке, светлых шортах, черной кепке и светлой обуви. При задержании 12 сентября он был в той же одежде. Семья также подтвердила, что у Робинсона есть серый Dodge Challenger.
Патель отметил, что улики продолжают собираться, а изъятые уже исследованы в лабораториях ФБР в Квантико, а также специалистами на местах. «Прошлой ночью у нас было около 7000 наводок. Сегодня утром их уже более 11 000, – сказал он. – Мы проверяем каждую из них. Расследование продолжается. Мы готовы отвечать на любой запрос столько, сколько потребуется, чтобы установить и задержать всех, кто причастен к этому преступлению».
Кокс при этом отметил, что на данный момент нет информации, которая могла бы привести к новым арестам.
На данный момент федеральные прокуроры оценивают возможные обвинения, которые они могут предъявить подозреваемому в убийстве Кирка, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией. По их словам, министерство юстиции может выдвинуть эти обвинения уже сегодня. Пока Робинсон содержится в тюрьме по нескольким первоначальным обвинениям штата, включая убийство.
Офицер тюрьмы округа Юта сообщил CNN, что Робинсона удерживают по обвинениям в умышленном убийстве, преступном применении огнестрельного оружия и препятствовании правосудию.
12 сентября в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. По словам американского лидера, подозреваемого сдал кто-то из близких. Позже СМИ сообщили, что это был отец подозреваемого. Трамп заявил в интервью, что надеется, что подозреваемому в стрельбе будет назначена смертная казнь.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.