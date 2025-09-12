Что известно о подозреваемом в убийстве американского активиста Кирка. Главное

Патель отметил, что улики продолжают собираться, а изъятые уже исследованы в лабораториях ФБР в Квантико, а также специалистами на местах. «Прошлой ночью у нас было около 7000 наводок. Сегодня утром их уже более 11 000, – сказал он. – Мы проверяем каждую из них. Расследование продолжается. Мы готовы отвечать на любой запрос столько, сколько потребуется, чтобы установить и задержать всех, кто причастен к этому преступлению».