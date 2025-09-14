Белый дом запросил $58 млн на безопасность после убийства Кирка
Администрация Трампа обратилась к конгрессу с просьбой выделить дополнительные $58 млн для усиления безопасности исполнительной и судебной властей. Как сообщил представитель Белого дома, это решение связано с убийством консервативного деятеля Чарли Кирка, пишет Bloomberg.
Запрос о включении дополнительного финансирования в готовящийся временный законопроект был подан в преддверии 30 сентября, когда истекает срок действия текущего закона о федеральных расходах. Администрация также выразила поддержку расширению ресурсов для защиты законодателей, оставив конкретные решения на усмотрение законодательной власти.
Убийство Кирка на мероприятии в университете Юты вызвало новые опасения по поводу безопасности публичных лиц, особенно после покушения на Дональда Трампа во время предвыборной кампании в прошлом году, уточняет издание.
Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Ему был 31 год, у него остались жена и двое детей.
Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его». Позже губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил журналистам, что в убийстве Кирка подозревается уже задержанный 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.