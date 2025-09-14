Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом запросил $58 млн на безопасность после убийства Кирка

Ведомости

Администрация Трампа обратилась к конгрессу с просьбой выделить дополнительные $58 млн для усиления безопасности исполнительной и судебной властей. Как сообщил представитель Белого дома, это решение связано с убийством консервативного деятеля Чарли Кирка, пишет Bloomberg.

Запрос о включении дополнительного финансирования в готовящийся временный законопроект был подан в преддверии 30 сентября, когда истекает срок действия текущего закона о федеральных расходах. Администрация также выразила поддержку расширению ресурсов для защиты законодателей, оставив конкретные решения на усмотрение законодательной власти.

Убийство Кирка на мероприятии в университете Юты вызвало новые опасения по поводу безопасности публичных лиц, особенно после покушения на Дональда Трампа во время предвыборной кампании в прошлом году, уточняет издание.

Что известно о подозреваемом в убийстве американского активиста Кирка. Главное

Политика / Международные новости

Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Ему был 31 год, у него остались жена и двое детей.

Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его». Позже губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил журналистам, что в убийстве Кирка подозревается уже задержанный 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её