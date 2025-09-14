Силы ПВО сбили над тремя регионами пять украинских беспилотников

Средства ПВО сбили украинские БПЛА в период с 8:00 до 08:30 мск. По данным оборонного ведомства, три беспилотника были уничтожены над территорией Курской области. Еще по одному дрону уничтожили в небе над Рязанской и Нижегородской областями, говорится в сообщении.