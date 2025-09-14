Силы ПВО сбили над тремя регионами пять украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили утром 14 сентября пять украинских беспилотников самолетного типа, дроны были сбиты над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили украинские БПЛА в период с 8:00 до 08:30 мск. По данным оборонного ведомства, три беспилотника были уничтожены над территорией Курской области. Еще по одному дрону уничтожили в небе над Рязанской и Нижегородской областями, говорится в сообщении.
Утром 14 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщала Росавиация.
По информации Минобороны, в ночь на 14 сентября российские силы ПВО сбили 80 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области – 30 единиц. Над Республикой Крым уничтожено 15 беспилотников, над Смоленской областью – 12, над Калужской – 10.