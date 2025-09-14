Медведев в первой публикации в Max пообещал обсуждать врагов России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разместил первый пост в мессенджере Max. В нем он заявил, что продолжит говорить на острые темы и о врагах России без «языка Талейрана».
«Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы, говорить о решении стоящих перед всеми нами задач, о том, что еще нужно сделать для благополучия наших людей и для процветания нашей любимой России», – сказал Медведев в опубликованном видеообращении.
Медведев намерен также обсуждать «расстановку фигур на международной шахматной доске» и говорить о балансе сил в мире, «говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки». Иногда, добавил он, придется «говорить и о разной дряни, а именно – о врагах России». Делать это зампред Совбеза будет «прямо, без использования языка Талейрана», добавил он.
Согласно результатам подсчетов «Ведомостей» и АНО «Диалог регионы», в национальном мессенджере Max уже есть каналы почти всех глав субъектов РФ. 8 сентября в мессенджере заработал аккаунт президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». За первые сутки на него подписались более 151 000 человек. На следующий день в Max запустили официальный канал правительства РФ.