Медведев в первой публикации в Max пообещал обсуждать врагов России

Медведев намерен также обсуждать «расстановку фигур на международной шахматной доске» и говорить о балансе сил в мире, «говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки». Иногда, добавил он, придется «говорить и о разной дряни, а именно – о врагах России». Делать это зампред Совбеза будет «прямо, без использования языка Талейрана», добавил он.