Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В мессенджере Max запустили официальный канал правительства РФ

Ведомости

Официальный канал правительства России начал работу в мессенджере Max, сообщила пресс-служба кабмина.

Как отметили представители высшего исполнительного органа, в канале будут публиковаться новости, комментарии, отчеты, фото и видео, посвященные работе председателя кабмина Михаила Мишустина и членов правительства.

8 сентября в мессенджере также заработал аккаунт президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». За первые сутки на него подписались более 151 000 человек. На официальной странице сейчас опубликованы два поста, на каждом из которых уже свыше 15 000 реакций.

Согласно результатам подсчетов «Ведомостей» и АНО «Диалог регионы», в национальном мессенджере Max уже есть каналы почти всех глав субъектов РФ. По данным на начало сентября, на площадке не представлены глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио главы Свердловской области Денис Паслер. При этом в мессенджере работают каналы даже тех губернаторов, кто не заводил их в Telegram, например, Станислава Воскресенского (Ивановская область).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте