В мессенджере Max запустили официальный канал правительства РФ
Официальный канал правительства России начал работу в мессенджере Max, сообщила пресс-служба кабмина.
Как отметили представители высшего исполнительного органа, в канале будут публиковаться новости, комментарии, отчеты, фото и видео, посвященные работе председателя кабмина Михаила Мишустина и членов правительства.
8 сентября в мессенджере также заработал аккаунт президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». За первые сутки на него подписались более 151 000 человек. На официальной странице сейчас опубликованы два поста, на каждом из которых уже свыше 15 000 реакций.
Согласно результатам подсчетов «Ведомостей» и АНО «Диалог регионы», в национальном мессенджере Max уже есть каналы почти всех глав субъектов РФ. По данным на начало сентября, на площадке не представлены глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио главы Свердловской области Денис Паслер. При этом в мессенджере работают каналы даже тех губернаторов, кто не заводил их в Telegram, например, Станислава Воскресенского (Ивановская область).