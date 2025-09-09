В мессенджере Max запустили официальный канал правительства РФ

Согласно результатам подсчетов «Ведомостей» и АНО «Диалог регионы», в национальном мессенджере Max уже есть каналы почти всех глав субъектов РФ. По данным на начало сентября, на площадке не представлены глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио главы Свердловской области Денис Паслер. При этом в мессенджере работают каналы даже тех губернаторов, кто не заводил их в Telegram, например, Станислава Воскресенского (Ивановская область).